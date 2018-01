Guidavano con un permesso fasullo: denunciati due fratelli albanesi

CIVIDALE DEL FRIULI – Due albanesi di 18 e 24 anni residenti a Cividale del Friuli sono finiti nei guai perché trovati in possesso di un permesso di guida internazionale non autentico. A darne notizia è il Gazzettino.

Uno dei due è stato fermato durante un normale controllo stradale dalla Polizia di Cividale. Quando il 24enne ha mostrato il permesso di guida internazionale, gli agenti si sono accorti subito che non era originale e l’hanno portato in caserma. A quel punto l'albanese è stato denunciato a piede libero e anche sanzionato perché guidava di fatto senza una patente valida.

Non potendo più utilizzare la Golf su cui viaggiava, ha quindi chiamato il fratello 18enne. Anche quest’ultimo ha esibito un permesso di guida falso ed è stato a sua volta denunciato. La Polizia ha quindi voluto approfondire la vicenda e dopo un breve interrogatorio è emerso come i due fratelli avessero comprato per 100 euro i due permessi non autentici. Ora le indagini proseguono alla ricerca dei falsari di documenti.