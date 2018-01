Seconda edizione di 'Incontriamoci' contro la violenza di genere e lo stalking tra adolescenti

UDINE - E' organizzata per giovedì 8 febbraio prossimo, dalle 9 alle 13, nell'Auditorium della sede della Regione di Udine (via Sabbadini, 31), la seconda edizione di 'Incontriamoci', evento di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere e lo stalking tra adolescenti.

L'azione formativa è promossa dalla Commissione regionale pari opportunità, in collaborazione col Garante regionale dei diritti della persona, allo scopo di prevenire e contrastare la violenza di genere, anche tra le giovani coppie di adolescenti. L'obiettivo è di far acquisire ai partecipanti alcuni strumenti di base per rimuovere pregiudizi e stereotipi, educare a riconoscere la violenza e le sue conseguenze sulla salute psico-fisica della persona, favorire la riflessione sui rapporti tra generi.

L'incontro è rivolto agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, agli operatori socio-sanitari e a tutta la cittadinanza impegnata a combattere gli stereotipi di genere. Il programma della giornata prevede, dopo i saluti delle autorità, gli interventi di esperti e professionisti del settore. L'accesso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. E' gradita la conferma della partecipazione via e-mail all'indirizzo cr.organi.garanzia@regione.fvg.it .