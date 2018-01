Investito mentre attraversa la strada: grave un uomo

RISANO - E’ stato investito mentre stava attraversando la strada, aiutandosi con le stampelle, non lontano da casa. Ora versa in gravi condizioni per i traumi riportati. A investire l’uomo, un 73enne, da tempo residente a Risano, originario del Kosovo, un furgoncino Ford Transit guidato da un artigiano di 36 anni di Remanzacco.

L'investimento

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 23 gennaio, poco prima delle 15, in viale della Stazione, come anticipato da Il Gazzettino. In quanto alle cause, sono ancora in corso gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità. L’anziano nell’impatto ha riportato un serio trauma alla testa e diverse contusioni.

I soccorsi

E’ stato subito soccorso dall’artigiano, che forse abbagliato dal sole, non lo ha visto. Il 36enne ha subito chiamato il numero unico di emergenza, 112. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto un’ambulanza e l'elicottero decollato dalla eli superficie di Campoformido. Stabilizzato sul posto il ferito è stato poi condotto con la massima urgente al Santa Maria della Misericordia, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi e la sua vita in pericolo.