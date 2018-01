Che tempo farà giovedì 25 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sul Mediterraneo occidentale è presente un anticiclone con aria secca e mite in quota. Giovedì 25 gennaio l'afflusso di correnti sud-occidentali provocherà un accumulo di aria umida negli strati medio bassi dell'atmosfera. Venerdì 26 si avvicinerà una saccatura atlantica che staccherà una depressione sulle Baleari e provocherà un peggioramento del tempo sulle Alpi centro occidentali.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 25 gennaio, avremo al mattino cielo variabile con foschie o nebbie in pianura. In giornata coperto a est, nuvolosità variabile sulla fascia alpina più interna e a ovest, ma con tendenza al coperto. In serata possibili pioviggini o deboli piogge sparse sulle zone orientali con neve oltre gli 800-1000 metri.