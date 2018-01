Teatro Sosta Urbana porta il circo in città con ‘C’Est Magnifique’

UDINE - Dulcis in fundo: tutta l’energia del circo. Tsu conclude la ricca rassegna udinese ‘Epicentri’, con un esilarante spettacolo di clownerie adatto a un pubblico di ogni età, bambini dai 0 ai 99 anni compresi.

Lo spettacolo

Questo giovedì 25 gennaio, alle 21, nella Sala Spazio Venezia di Udine, va in scena ‘C’Est Magnifique’: noir dinamico e sopra le righe, raccoglie un mix di tecniche circensi, mimi, acrobazie aree e giocolerie, accompagnate da musica dal vivo. A condurre il tutto Maril Van Den Broek, regista olandese tra i maggiori esponenti del ‘teatro silenzioso’. Spettacolo vincitore del premio del pubblico al Milano Clown Festival 2016, C’Est Magnifique è un inno alla sana sregolatezza: in un’atmosfera surreale, tre clown si alterneranno per offrire al pubblico in sala mille e più storie fatte di magia, colori, risate e, perché no, anche momenti di riflessione. En plein di 60 minuti, in un folle gioco con continui cambi di scena, all’interno di uno strano circo dove nulla si ferma e tutto è in movimento. Così come la vita: c’est magnifique.

Informazioni: www.teatrodellasete.com| 338 300 7500 | 328 874 6129 | Facebook |