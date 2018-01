‘La Vedova in Jazz’: Spalletta e Mazzarino presentano in concerto il nuovo album ‘Sikania’ 

UDINE - Giovedì 25 gennaio, alle 21.45, per la V edizione della rassegna ‘La Vedova in Jazz’ a Udine, un grande appuntamento con la presentazione ufficiale del disco ‘Sikania’, nuovo progetto di due musicisti siciliani doc: la cantante Daniela Spalletta e il pianista e compositore Giovanni Mazzarino. Uscito con l'etichetta Jazzy Records lo scorso dicembre, il disco è stato inciso nel pluripremiato studio Artesuono del Sound Engeneer Stefano Amerio, insieme a tre talentuosi protagonisti della scena jazz nostrana: Francesco Patti al sassofono tenore, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria. Per il live a Udine, accanto a Patti vi saranno il contrabbassista Alberto Fidone e il batterista Giuseppe Tringali.

Il progetto

Ideato e prodotto da Jazzy Records con il supporto di MiBACT e Siae nell'ambito dell'iniziativa ‘Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2016)’, ‘Sikania’ prende nome dall’antico toponimo della Sicilia, ed è un viaggio sentimentale e musicale nell’isola, nei suoi luoghi, nelle sue atmosfere, nella sua storia ricca di vicende e di contrasti. Un percorso musicale attraverso la profonda ispirazione che la natura e la cultura, la storia e l’identità di questa terra suscitano nell’animo di chi, percorrendone i sentieri, sa coglierne le innumerevoli sfumature emotive. Il progetto si sviluppa a partire da una serie di composizioni originali per quartetto firmate e arrangiate da Giovanni Mazzarino, musicista originario di Messina e che ha sempre trovato nella Sicilia profonda ispirazione per la sua musica, sulla quale la straordinaria vocalist Daniela Spalletta canta, con virtuosismo mai fine a se stesso, testi in dialetto da lei appositamente scritti per il progetto. In alcune parti il canto del tema vero e proprio lascia spazio al vocalese, di cui la Spalletta è assoluta maestra, facendo emergere nel lavoro quasi il senso di un antico coro greco.

Informazioni: www.jazzy-records.com