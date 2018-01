Kundalini yoga: alla ricerca del sé istintuale e del riequilibrio

UDINE - In quanto esseri umani abbiamo istinti come gli animali, ma abbiamo l'abilitá di dirigere, formare e dare un senso alla loro espressione. Molti degli istinti più forti si manifestano attraverso il 'triangolo basso' (primo, secondo e terzo Chakra correlati rispettivamente al retto, agli organi sessuali e al punto dell'ombelico). Secondo la scienza dell'Umanologia, come insegnata da Yogi Bhajan, le disfunzioni del corpo si riflettono sulla mente e viceversa. Un comportamento nevrotico e atteggiamenti autodistruttivi appaiono come squilibri anche nel triangolo basso.

Kundalini yoga

Un modo diretto per correggere tali squilibri consiste nello stimolare i nervi fisici e le ghiandole per modificare i modelli istintivi e acquisiti nei Chakra inferiori, attraverso i quali è possibile, in uno stato di autostima meditativa, effettuare un radicale e vantaggioso cambiamento del comportamento. Tutto questo è Kundalini yoga e sarà possibile sperimentarlo al ‘Flor de vida asdc’ di Udine, domenica 28 gennaio, dalle 10, con la guida dell'insegnate Alizia Murador. Per la pratica è necessario indossare vestiti comodi, di bianchi o comunque di colore chiaro. E’ possibile il proprio cuscino da meditazione, una coperta per la parte dedicata al rilassamento e una bottiglia d'acqua. L'incontro avrà la durata di circa un’ora e mezza. Si svolgeranno pratiche fisiche e meditative.

I posti sono limitati quindi è necessario prenotare il vostro posto con anticipo, tramite messaggio privato o mail contattando direttamente l'insegnate: Alizia Murador 3337992738 alizia.murador@gmail.com .