Gli eventi in programma giovedì 25 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

‘C’Est Magnifique’

Giovedì 25 gennaio, alle 21, nella Sala Spazio Venezia di Udine, va in scena ‘C’Est Magnifique’: noir dinamico e sopra le righe, raccoglie un mix di tecniche circensi, mimi, acrobazie aree e giocolerie, accompagnate da musica dal vivo. I dettagli, qui.

‘La Vedova in Jazz’

Giovedì 25 gennaio, alle 21.45, per la V edizione della rassegna ‘La Vedova in Jazz’ a Udine, un grande appuntamento con la presentazione ufficiale del disco ‘Sikania’, nuovo progetto di due musicisti siciliani doc: la cantante Daniela Spalletta e il pianista e compositore Giovanni Mazzarino. Dettagli, qui.

Giornata della Memoria

Undici appuntamenti per dire che ha poco senso limitarsi solo a celebrare le Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto e non solo. Il 25 gennaio, alle 20.30 al Cinema David di Tolmezzo, è in programma una proiezione del film ‘La Signora dello Zoo di Varsavia’. Maggiori info, qui.

Spirito di Vino

Dal 25 gennaio la mostra ‘Spirito di Vino 18 years’ vi aspetta nelle sale dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’, in Viale Ungheria 22 a Udine. All’inaugurazione di giovedì 25 gennaio, alle 11, saranno presenti il Direttore dell’Accademia, Fausto Deganutti, e la presidente del Movimento Turismo del Vino FVG, Elda Felluga. Info, qui.

OltreConfine

Dopo Castions di Strada e Chiopris Viscone, il progetto OltreConfine 1918/2018 fa tappa a San Vito al Torre. Giovedì 25 gennaio alle 20.30 la sala parrocchiale ospita infatti la terza delle serate-forum con associazioni, scuole e cittadini per la ricerca e valorizzazione della memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Info su www.oltreconfine-ww1.eu .

‘La dimensione del tempo nei bambini e ragazzi’

Giovedì 25 gennaio alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la conferenza ‘La dimensione del tempo nei bambini e ragazzi’ a cura di Giulio Frasson. Nella vita quotidiana il tempo è un fattore determinante, ma bambini e ragazzi lo percepiscono nello stesso modo di noi adulti? La conferenza sarà una riflessione su come impostare correttamente il rapporto con il tempo nei bambini e ragazzi. Ingresso libero.