‘Manca solo il martello’ al prossimo Salotto musicale del Fvg

FAGAGNA - Dopo il successo della ‘trasferta’ alla libreria Martincigh di Udine, sabato 27 riprendono nella sede ufficiale di Villa Aurora a Fagagna (via Diaz 47) i concerti di musica insolita del ‘Salotto Musicale del Fvg’, ideato dall’Associazione Coro Pop Magico. La serata, con inizio alle 21, ha un titolo curioso: 'Manca solo il martello'.

Partendo da Cage

Già, perché «se alla Martincigh – fanno sapere gli organizzatori – abbiamo dato un assaggio del toy-piano, su cui John Cage ha realizzato diverse composizioni, il 27 gennaio continueremo esplorando anche l'altra sua 'invenzione di genio', cioè il pianoforte preparato». Un piano tra le cui corde c’è un precisissimo e originale ‘cantiere’, che il musicista ‘costruisce’ secondo precise indicazioni da parte del compositore, inserendo oggetti di uso comune nei lavori di piccola carpenteria. Davvero, dunque, ‘manca solo il martello’ in questa proposta musicale che, partendo da Cage, seguirà poi le tracce di due compositori contemporanei che reinterpretano in modo personale le ‘invenzioni’ cageane: Nicola Buso per il toy-piano e Marco Molteni per il preparato.

Piccolo cameo nella serata sarà un brano di Debussy, omaggio nel centenario della sua morte

Come sempre, ad accompagnare l’ascolto ci sarà un’opera d’arte selezionata ed esposta in esclusiva per il Salotto: questa volta sarà una scultura dell'artista friulano Flavio Tomasin. Musica insolita, esperienza di ascolto in relax, possibilità di conoscere di persona gli artisti, di conversare assieme, di assaporare tisana e dolcetti: ecco cosa rende unico il Salotto Musicale del Fvg, a cui si può partecipare prenotandosi mediante una di queste tre semplicissime modalità: online tramite il tasto ‘Prenota qui’ sul sito del Salotto www.coropopmagico.com, oppure via mail scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o via telefono chiamando il 348.8027207 (Laura).