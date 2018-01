Furto con spaccata al Twins di via Grado

UDINE – Furto con spaccata, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un locale di via Grado, a Udine. Si tratta del Twins, in passato già finito nel mirino dei ladri. Siamo nella zona industriale della città, poco dopo la rotonda di Paparotti.

L’allarme è scattato all’1.45 di giovedì notte. Sul posto guardie Italpol e carabinieri, che hanno trovato una vetrata infranta e due slot machine scassinate. Una delle telecamere di sorveglianza, inoltre, era stata manomessa. Ancora da quantificare il bottino.

L’ultimo furto in questo locale, messo a segno sempre con il metodo della spaccata, risale all’inizio di settembre 2017.