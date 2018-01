Udine alla ribalta nazionale della moda

UDINE - Via Monte Napoleone, a Milano? No, palazzo Torriani, a Udine. Il capoluogo friulano, per un giorno, è salito alla ribalta nazionale della moda ospitando la presentazione da parte di Gazèl della collezione 'A nomad’s nest' per l’inverno 2018-2019 alla propria rete di agenti.

Passerella

La presentazione è stata preceduta da un welcome coffee, offerto da Oro Caffè, in accordo con il capogruppo Moda, Tessili e Manutenzioni operative di Confindustria Udine, Matteo Di Giusto, il quale ha sottolineato come «questa sia stata la prima volta che la sede di Confindustria Udine si sia aperta a un evento di moda con la partecipazione di agenti e operatori del settore moda provenienti da tutta Italia. Chissà – ha auspicato lo stesso Di Giusto – che questa iniziativa non sia il preludio di una prossima sfilata di moda con una passerella, tanto inconsueta quanto originale, a palazzo Torriani».

La collezione

I riflettori si sono poi accesi tutti sulla collezione ‘A Nomad’s nest’ di Gazèl. Alessandra Verona, fondatrice nonché direttrice creativa dell’azienda che ha sede a Udine all’interno di un loft sapientemente ristrutturato dell'ex area industriale, ha evidenziato come «la nuova linea rispecchi appieno lo spirito di Gazèl: uno stile eclettico, misto, vario, mai banale. Il fil rouge che lega tutti i prodotti di questa collezione è l'attenzione alla qualità (vengono lavorati tessuti nobili come la seta e il raso) e al dettaglio, che rispecchia il concetto di sartorialità tipico del Made in Italy, a cui si aggiunge un design di ispirazione internazionale, con capi e accessori che parlano di viaggi verso terre lontane, da scegliere e indossare come ricordi di esperienze vissute «altrove».

L’azienda

Oggi Gazèl è presente in oltre 350 punti vendita distribuiti in tutta Italia, cui si aggiungono diversi rivenditori nel resto del mondo (a Londra, Lugano, Parigi, Bordeaux, Saint Tropez, Atene, Madrid e Tokio). Accanto alla sede di Udine, si trova anche l'outlet aziendale, inaugurato nel 2016.