Divani&Divani by Natuzzi apre a Tavagnacco: è il primo store in Italia con il nuovo concept retail

TAVAGNACCO - Divani&Divani by Natuzzi, inaugura a Tavagnacco, in provincia di Udine, un nuovo store (l'inaugurazione è in programma il 27 gennaio) che si aggiunge ai 78 già presenti in Italia. Con oltre 400 metri quadrati di esposizione e 22 set, è il primo punto vendita in Italia progettato con il nuovo concept retail Divani&Divani che riflette il percorso di rilancio e riposizionamento iniziato dal brand nel 2017.

#50sfumaturedicomfort

Il percorso ha previsto oltre al nuovo design dei punti vendita, anche il restyling del logo, una nuova identità visiva all’interno di tutta la rete vendita e di tutte le piattaforme online, un nuovo sito web e la produzione di ironici e impattanti video (#50sfumaturedicomfort) che enfatizzano dinamicamente le caratteristiche di innovazione e tecnologia della nuova collezione di divani, poltrone e complementi d’arredo. Il nuovo concept di negozio Divani&Divani è stato creato in collaborazione con il designer francese Patrick Norguet, già consulente per diversi brand internazionali. Un punto vendita completamente rinnovato nell’immagine complessiva e nei colori, a partire dall’insegna, realizzata nel nuovo colore blu oceano, e dalla vetrina, che consentirà di valorizzare i prodotti in promozione.

Al centro il cliente

L’interno dello store è stato pensato ponendo al centro il cliente e l’esperienza di acquisto: l’architettura, i materiali e i display per la comunicazione, creano un’atmosfera intima e familiare enfatizzando i valori unici e distintivi del brand, tra cui il «comfort assoluto», che diventa posizionamento stesso del brand ed endbenefit per il consumatore. Lo store di Tavagnacco ospita le novità della collezione 2018 tra cui i modelli Spasso, Stupore, Estasi, Talento e Meraviglia. Spasso è il divano che rappresenta la sintesi estrema del concetto di modularità espressa da Divani&Divani perché consente di combinare i diversi elementi di seduta, che possono poi essere mixati con differenti colori e rivestimenti. Stupore, invece, sorprende per la ricchezza del comfort di seduta, grazie al poggiatesta regolabile, al supporto lombare e al sistema salva-spazio Zerowall (che permette di attivare la funzione recliner senza dover allontanare il divano dalla parete retrostante).

Innovazione

Il modello Estasi seduce per le sue linee sinuose, i piedini dal taglio diamantato e il design accattivante dalle ispirazioni vintage. Il divano Talento esalta comfort ed estetica grazie alla possibilità di abbinare tavolini e ripiani nello stesso stile. Infine Meraviglia è il simbolo dell’innovazione Divani&Divani grazie ai nuovi meccanismi relax di cui è dotato, che permettono di trasformare completamente la seduta del divano così da raggiungere un livello di comfort assoluto. La collezione 2018 di Divani&Divani si distingue inoltre per la versatilità: tutti i modelli possono essere personalizzati nel tipo di rivestimento, nel colore e nella configurazione desiderata, grazie ad una gamma estremamente ampia di pelli e tessuti. Versatilità che potrà essere testata direttamente dal cliente all’interno del punto vendita grazie all’innovativo configuratore di prodotto 3D che permette di progettare il divano/poltrona in ogni singolo aspetto - configurazione, rivestimento, funzione, colore, finiture piedini, bordini e cuciture - e di visualizzarlo in tempo reale e in formato 3D, con una resa grafica di altissima risoluzione. Il percorso di rilancio di Divani&Divani by Natuzzi passa anche attraverso l’attenzione alla qualità dei prodotti e del servizio clienti che restano fondamentali. Il brand si è confermato il miglior marchio italiano nel settore arredamento 2017/2018 per servizio assistenza: tra i fattori più apprezzati dai clienti ci sono il servizio di consulenza gratuito e personalizzato, la consegna a domicilio, il ritiro e smaltimento dell’usato e la possibilità di richiedere modalità di pagamento personalizzate.