Estate a Lignano: aumenterà il costo di ombrelloni e lettini

LIGNANO SABBIADORO – Dopo la notizia che il Comune vuole introdurre la tassa di soggiorno già a partire dalla prossima estate, si comincia già a parlare delle tariffe per lettini e ombrelloni per la bella stagione.



Per ora l’unica cosa certa è che ci saranno degli aumenti del 2% a Sabbiadoro: di 40 centesimi per un ombrellone con due lettini in prima fila (da 19,40 a 19,80 euro al giorno), di 30 centesimi per un ombrellone con due lettini dalla quarta fila (da 16,50 a 16,80 euro al giorno) così come per un ombrellone con due lettini dall’undicesima fila (da 16,10 a 16,40 euro al giorno). Sarà più caro anche l’abbonamento stagionale, con gli aumenti che oscilleranno tra i 20 e i 30 euro annui. In crescita anche il costo per gli ‘ombrelloni vip’ : quelli bianchi passano da 25,50 a 26 euro, i gazebo da 44.50 a 45.40 euro.

Una scelta, come spiega la Lisagest dalle pagine del Messaggero Veneto, collegata all’incremento dei servizi a disposizione dei turisti di Lignano Sabbiadoro: l’avvio di una App per ordinare i cocktail direttamente dal lettino, nuove opportunità di svago, strutture rinnovate. Gli aumenti, anche se in maniera più contenuta, riguarderanno anche gli stabilimenti di Riviera e Pineta. Nell’estate 2018, quindi, un turista, tra incremento dei prezzi degli ombrelloni e tassa di soggiorno, rischia di pagare in media 1 euro in più al giorno per la sua vacanza in Friuli.