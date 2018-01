Grave infortunio sul lavoro: due persone sono rimaste folgorate

MOGGIO UDINESE - Due persone sono rimaste folgorate nella mattinata del 25 gennaio, alla cartiera Ermolli di Moggio Udinese. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato poco prima delle 11.

Le cause sono in corso di accertamento

A causarlo, sarebbe stato un corto circuito. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio e da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria. Alla cartiera, dopo la chiamata al numero unico, 112, è giunta un’ambulanza da Gemona del Friuli, che poco dopo è stata raggiunta dal personale medico accompagnato in zona dell'elicottero decollato dalla eli superficie di Campoformido. I due operai sono rimasti ustionati in maniera seria, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.