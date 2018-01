Nuovo passaggio pedonale tra via Sabbadini e via della Roggia

UDINE - Quattrocento e otto metri in meno. È la distanza che pedoni, ma anche biciclette, risparmieranno nel dover andare da via Sabbadini a via della Roggia. Dopo gli ultimi interventi progettati e realizzati dal Verde Pubblico del Comune di Udine, infatti, sarà percorribile da domani, 26 gennaio, un nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra via Sabbadini e via della Roggia. Un percorso che è stato ricavato nello spazio esistente abbandonato tra l’area dell’ex Macello e la scuola primaria Lea D’Orlandi e che consentirà ora di collegare pedonalmente le due vie senza dover proseguire fino in via Joppi.

L’intervento ha previsto una spesa di circa 50 mila euro a cui si aggiungono i quasi 12 mila spesi da Hera Luce, il ramo d'azienda di AcegasApsAmga, per l'illuminazione di sette nuovi proiettori a led. L’area oggetto d’intervento si trova tra l’ex Macello, recentemente ristrutturato, il giardino della scuola primaria Lea D’Orlandi e l'area sgambatura cani di via della Roggia. Un'area da tempo semiabbandonata a cui si poteva accedere da un cancello su via della Roggia e da due cancelli su via Sabbadini, tutti in cattivo stato di manutenzione.

Ora, invece, su via Sabbadini si ci sarà un nuovo cancello sempre aperto e posto più a nord del precedente ingresso. All’interno, in direzione via Sabbadini è stata ricavata anche un’area di sosta con panchine e una fontana. Il percorso vero e proprio è stato realizzato in calcestruzzo con finitura al quarzo color rosa/marrone. Verso via della Roggia, invece, è stata costruita una piccola area pavimentata e l’ingresso è stato deviato, su percorso protetto, verso il parcheggio esistente. I lavori, infine, hanno interessato anche la banchina stradale davanti al cancello dell’area oggetto dei lavori e davanti al cancello dell’ex Macello.

Ad attendere i cittadini per la prima apertura ufficiale del nuovo passaggio, domani, 26 gennaio, alle 10, in via Sabbadini (a fianco del Museo Friulano di Storia Naturale) ci saranno il sindaco Carlo Giacomello, l'assessore all'Ambiente e Mobilità, Enrico Pizza e la consigliera comunale delegata di quartiere, Eleonora Meloni. Oltre a loro saranno presenti per AcegasApsAmga Federico Trevisan e Giordano Burg e Diego Radin della gestione area Udine di Hera Luce.