Cibo spazzatura, Zullo (M5S) porta in città il doc-film 'Plant Pure Nation'

UDINE - Sabato 27 gennaio alle 10.30 al cinema Visionario di Udine arriverà, in esclusiva per l’Italia, 'Plant Pure Nation', il film documentario di Campbell e del produttore di Forks Over Knives che, quando è stato proiettato a Washintgon nel 2014, ha profondamente scosso l’opinione pubblica americana. Ad annunciarlo è l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Marco Zullo.



«Questo film inchiesta di grande spessore, che ha aperto gli occhi agli americani sul cibo spazzatura - sottolinea - è prodotto dal noto Dr. T. Colin Campbell, biochimico statunitense, nutrizionista e professore emerito di Nutrizione e Biochimica alla Cornell University, autore del libro The China Study sulla comparazione tra l'alimentazione occidentale e cinese. Dopo aver ospitato il professor T. Colin Campbell in Parlamento europeo, per presentare gli esiti delle sue ricerche scientifiche sul ruolo delle proteine animali nell’insorgenza di alcune patologie, è stato mio desiderio proseguire questa esperienza di informazione attraverso l’avvio di un tour che ha portato e porterà in alcune città italiane 'Plant Pure Nation' », prosegue Zullo.



Partner di questo progetto divulgativo è Be4eat, associazione che da anni divulga la voce del professor Cambell in Italia: «E' proprio grazie alla collaborazione con l'associazione Be4eat che sono venuto in contatto con Campbell - continua Zullo -. Alla fine della proiezione del docu-film avrà luogo un dibattito sull'alimentazione sana con la giornalista, scrittrice Nicla Signorelli e il cardiologo Antonino Frustaglia» . Questo film svela i differenti 'giochi politici' che ingabbiano le decisioni sul mondo della salute e dell’alimentazione in particolare; inoltre entra nel vivo dei meccanismi che volutamente dimenticano le evidenze scientifiche a sostegno di una dieta vegetale e integrale e che ne impediscono la comunicazione ai pazienti e ai loro cari. Da qui si evince come sia fondamentale che anche il pubblico italiano possa essere debitamente informato. Il film è stato doppiato appositamente in Italiano per renderlo più fruibile in accordo con lo stesso Campbell. La proiezione sarà gratuita.