‘Un giro di Bike Night’, storie delle pedalate notturne da Udine sull’Alpe Adria

UDINE - La passione per la bici non dorme mai, anche d'inverno: le Bike Night arrivano nelle città del tour 2018 per presentare il nuovo video ufficiale e ritrovarsi tutti assieme in attesa delle nuove pedalate notturne in giro per l'Italia. Il giro di presentazioni inizia da Udine, venerdì 26 gennaio alle 19 alla ciclofocacceria Mamm (Largo del Teatro 2, Udine), con il lancio del nuovo video ufficiale delle Bike Night, girato proprio durante la tappa friulana la scorsa estate. Sarà l’occasione per ascoltare le storie delle Bike Night, che tornerà in città sabato 28 luglio 2018 con la terza edizione della Bike Night Udine – Alpe Adria.

Bike Night è il tour delle pedalate notturne sulle più belle piste ciclabili d’Italia: si parte a mezzanotte, si arriva all’alba dopo 100km per un’esperienza in bici unica. Partite a Ferrara nel 2014, sono cresciute anno dopo anno, arrivando a coinvolgere nel 2016 anche la città di Udine, con la prima edizione da piazza Libertà fino a Ugovizza. La tappa friulana è forse la più spettacolare grazie all’Alpe Adria, la ciclovia tra le più belle d’Europa con il suo tracciato che da ippovia diventa ex ferrovia. Il successo della prima edizione è stato confermato anche l’anno scorso (oltre 300 partecipanti), per un evento che unisce tipologie di ciclisti diversi: chi si cimenta per la prima volta su una distanza di 100km oppure chi è già allenato ma è stimolato dalla sfida notturna.

‘Un giro di Bike Night’ vuole raccontare come è nato il progetto e le sensazioni che trasmette: i suoni della notte in bici, le esperienze dei partecipanti, un modo di pedalare che fa riscoprire il territorio, un percorso che tiene insieme città e natura, che fa nascere amicizie. Durante la serata verrà mostrato il video ufficiale, realizzato dal collettivo Lele Marcojanni durante la seconda edizione, tenutasi il 5 agosto 2017: dalla colorata partenza in piazza della Libertà, passando per le vie del centro di Udine, per poi tuffarsi nel buio della notte friulana fino all’arrivo a Ugovizza. Alla serata presso la ciclofocacceria Mamm saranno presenti anche partecipanti, di Udine e non solo, per raccontare cosa si prova a pedalare di notte.

Il tour 2018 delle Bike Night coinvolgerà ancora Udine anche nella prossima estate: la terza edizione della Bike Night Udine – Alpe Adria è in programma sabato 28 luglio 2018, con la partenza confermata da piazza Libertà, il percorso che passerà da Buja, Venzone e Chiusaforte fino all’arrivo alla Vecchia Stazione di Ugovizza. Le iscrizioni apriranno in febbraio.

Bike Night è un’esperienza in bici che unisce la notte, la passione e le persone. Si parte a mezzanotte, dal centro di una città, per raggiungere dopo 100km (circa) la natura, pedalando su piste ciclabili: che si tratti del mare, del lago o della montagna, comunque luoghi distanti dal centro urbano da dove si è partiti. Perché Bike Night vuole dimostrare che in bici è possibile raggiungere posti cui di solito non crediamo, vogliamo o ci immaginiamo in grado di arrivare. A qualsiasi ora del giorno o della notte.