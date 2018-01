FVG - L'afflusso di correnti sudoccidentali miti in quota favorisce una atmosfera stabile e l'accumulo di aria umida negli strati medio bassi dell'atmosfera.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di venerdì 26 gennaio, avremo cielo in prevalenza coperto. Sulle zone orientali non è esclusa qualche debole precipitazione sparsa più probabile sulle Prealpi Giulie. In serata possibili nebbie in pianura.