Gli eventi in programma venerdì 26 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Un giro di Bike Night’

La passione per la bici non dorme mai, anche d'inverno: le Bike Night arrivano nelle città del tour 2018 per presentare il nuovo video ufficiale e ritrovarsi tutti assieme in attesa delle nuove pedalate notturne in giro per l'Italia. Il giro di presentazioni inizia da Udine, venerdì 26 gennaio alle 19 alla ciclofocacceria Mamm (Largo del Teatro 2, Udine), con il lancio del nuovo video ufficiale delle Bike Night, girato proprio durante la tappa friulana la scorsa estate. Maggiori info, qui.

‘La cicogna e il loro piccolo amico’

S’intitola ‘La cicogna e il loro piccolo amico’ ed è una raccolta di 12 fiabe (Campanotto Editore) che hanno come protagonisti gli animali. Autrice delle storie è Anna Lia Moretti, mamma e nonna che ha scritto questi piccoli racconti da leggere ai bimbi prima di dormire. La raccolta sarà presentata venerdì 26 gennaio alle 17 nel salone del Consiglio di palazzo Belgrado. Dopo i saluti del presidente e degli assessori della Provincia di Udine.

La lunga strada verso te

Venerdì 26 gennaio alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro La lunga strada verso te di Virginia Romanin. Sarà presente l’autrice. Ingresso libero.

‘Il Vangelo della vita: gioia per il mondo’

E’ questo il titolo della Festa diocesana della Vita 2018, che la Chiesa udinese celebrerà tra il 26 gennaio e il 3 febbraio in occasione della 40° Giornata Nazionale per la Vita. Il primo appuntamento da mettere in calendario è dunque per domani venerdì 26 febbraio quando alle, 20.30 al Centro culturale «Paolino d’Aquileia», in via Treppo 3 a Udine, si terrà una tavola rotonda con le testimonianze di Nicole Orlando e Aurora Leoni. Nicole Orlando è un’atleta paralimpica italiana, affetta dalla Sindrome di Down. Aurora Leoni, invece, è una giovane mamma che ha scelto la vita del suo bimbo, pur in situazione di difficoltà. Condurrà la serata Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire.

Ripensare il turismo: l’albergo e la cultura del viaggio

Questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà domani sera (venerdì) a Udine, alle ore 18, all’hotel Executive in via Masieri, organizzato dal gruppo regionale di Autonomia Responsabile. Ospite della serata e relatore principale il filosofo di scuola torinese Giovanni Battista Demarta. Interverranno Giulia Manzan, coordinatrice regionale di Autonomia Responsabile, il già presidente di Mittelfest Antonio Devetag, l’assessore comunale a cultura e turismo a Gorizia Fabrizio Oreti, il consulente di comunicazione e pubblicità Luca Bosco e Renzo Tondo, capogruppo di Autonomia Responsabile in Consiglio regionale. Lo stesso Tondo rileva che «prosegue la marcia di avvicinamento di Autonomia Responsabile alle regionali. Dal territorio giungono risposte molto confortanti, saremo determinanti per riportare il centrodestra alla guida della Regione».

‘Friuli Terra di Aviatori’

Dopo la bellissima puntata di chiusura del dicembre 2017 con la Serata dedicata alle ‘Eccellenze di Chiavris’, riprende il palinsesto 2018 al Caffè del Venerdì con la bellissima quattordicesima serata dedicata al tema ‘Friuli Terra di Aviatori’. Appuntamento a venerdì 26 gennaio, alle 20.45, alla Sala Comelli di Viale Volontari della Libertà, 61, Udine. Info: www.ilcaffedelvenerdi.it .

Gli invisibili di Claus Räfle

Da sempre attenta al tema della Shoah, la Cineteca del Friuli propone al Cinema Sociale di Gemona, in occasione della Giornata della Memoria, l'evento speciale Gli invisibili di Claus Räfle, distribuito nelle sale per tre giorni a partire da giovedì 25 gennaio, e una serie di altri titoli a cominciare da Un sacchetto di biglie di Christian Duguay, per il quale sono previste anche proiezioni mattutine per le scuole. Info: www.cinemateatrosociale.it

2° AME UpDate in Endocrinologia Oncologica

‘2° AME UpDate in Endocrinologia Oncologica’ è il titolo del convegno che si terrà venerdì 26 (con inizio alle 14) e sabato 27 gennaio (con inizio alle 8) al Centro Congressi della Fiera di Udine a Martignacco. Il meeting, al quale parteciperanno come relatori e moderatori 35 esperti nazionali ed internazionali nei campi dell’endocrinologia e dell’oncologia, è organizzato da un gruppo di esperti AME (Associazione Italiana Medici Endocrinologici) dell’Italian AACE Chapter sede italiana dell'American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) e dal dr. Franco Grimaldi, Direttore della SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Nutrizione Clinica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e professore a.c. di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Udine.