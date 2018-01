Donna muore carbonizzata nella sua casa

UDINE – Tragedia in via Emilia, a Udine. Una 72enne è morta carbonizzata nella sua casa a causa di un incendio divampato venerdì mattina.

L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha visto uscire del fumo dall’abitazione. Sul poto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine e i carabinieri. Purtroppo per la donna, ex infermiera, non c’è stato nulla da fare.

Una donna è morta nell'incendio divampato in una villetta bifamiliare in via Emilia, a Udine. Il corpo della 72enne è stato trovato carbonizzato in salotto.