Perde il controllo e l'auto si ribalta finendo nel canale: 30enne ferita

SAN VITO AL TORRE - Auto si ribalta e finisce nel canale adiacente alla strada, ferita una donna. L’incidente si è verificato nella serata del 25 gennaio, attorno alle 21.30, lungo la strada regionale 252 a San Vito al Torre.

I fatti

Il grave sinistro ha visto coinvolta una donna, di 30 anni e residente a Gorizia, che ha perso il controllo della Fiat Punto su cui viaggiava, da sola. L’automobile ha finito la sua corsa nel canale che si trova a lato strada, finendo ruote all'aria. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta, poco dopo, un’ambulanza inviata dalla centrale operativa Sores di Palmanova, che ha soccorso la 30enne ferita, e l’ha poi trasportata all'ospedale di Palmanova. Sul posto, all’altezza del chilometro 34 più 300, non nuovo a incidenti, anche molto gravi, sono giunti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri di Aiello del Friuli e Villa Vicentina per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.