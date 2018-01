Tommaso Cerno candidato per il Senato con il Pd

UDINE – La notizia è rimbalzata venerdì mattina sulle pagine di Dagospia, dopo che nei giorni precedenti era stata anticipata da Il Foglio. Tommaso Cerno, giornalista friulano condirettore de 'La Repubblica', sarà candidato al Senato per il Partito Democratico.

Doppio collegio in Fvg e in Lombardia

Fantapolitica? Non proprio, visto che le conferme alla notizia non mancano dalle persone a lui più vicine in Friuli Venezia Giulia. Sarebbe stato lo stesso Matteo Renzi a volerlo ‘blindare’, promettendogli un collegio proporzionale in Friuli e uno uninominale in Lombardia, a Milano.

C'è agitazione nel Pd del Friuli Venezia Giulia

Una notizia che sta creando grande agitazione negli ambienti del Pd Fvg (chi dovrà cedere il posto a Cerno?) e nella stessa redazione del Messaggero Veneto, giornale che Cerno ha diretto per qualche anno (proprio qui ha iniziato la sua carriera da redattore dopo una breve parentesi al Gazzettino). Lo stesso Cerno non ha mai nascosto le sue ambizioni di voler tentare la strada della politica. Sarà, la sua, una discesa in campo in grado di mutare le sorti del Partito Democratico? Staremo a vedere.