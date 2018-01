Trasferimento della Polstrada di Udine: per ora si assiste al 'rimpallo di competenze'

UDINE - «La Regione sta seguendo gli sviluppi legati alla sede della Polstrada di Udine con ogni opportuna interlocuzione in sede romana, anche se la definizione dell'articolazione dei presidi territoriali della Polizia di Stato, articolazione amministrativa dipendente dal Ministero dell'Interno, non compete all'amministrazione del Friuli Venezia Giulia». A sottolinearlo è stata l'assessore Sara Vito in Consiglio regionale, senza convincere più di tanto le opposizioni.



«In attesa del trasferimento definitivo della Polstrada nel compendio dell'ex caserma Cavarzerani di Udine - ha aggiunto - la Direzione Risorse agricole, forestali e ittiche ha fornito il nulla osta alla concessione di 'Villa Rizzani' a Pagnacco, attualmente inutilizzata e, per parte sua, il Servizio gestione patrimonio immobiliare della Regione, ha rappresentato al Prefetto di Udine che i lavori necessari ad adeguare l'immobile alla nuova destinazione dovrebbero svolgersi nel rispetto del carattere storico della villa e sarebbero di ingente entità. I relativi costi, compresi quelli per la realizzazione di un'autorimessa per almeno una trentina di veicoli, dovrebbero gravare inevitabilmente sul concessionario, non potendo la proprietà giustificare, in termini di responsabilità erariale, oneri di tal portata, per finalità di uso meramente temporaneo dell'immobile da parte del concessionario. Per quanto riguarda eventuali accorpamenti con Palmanova, è stato ricordato in Aula da parte della Regione che è stato lo stesso Prefetto di Udine a confermare la temporaneità della soluzione».

Una risposta che non ha soddisfatto nè il Sap, il Sindacato autonomo di Polizia, nè il consigliere regionale Barbara Zilli, che aveva presentato un'interrogazione. «Giunta e Prefetto giocano a ribattino e nel frattempo i lavori di ristrutturazione dell’edificio individuato come sede della polizia stradale di Udine non cominciano», ha commentato Zilli. Gli ha fatto eco Olivo Comelli, Segretario eegionale del Sindacato Autonomo di Polizia: «Da oltre dieci anni denunciamo l’assoluta inadeguatezza della sede di Viale Venezia a Udine sia in termini di spazio che di sistemi tecnologici, con minimi standard di sicurezza per gli operatori e barriere architettoniche che impediscono il regolare svolgimento della fondamentale attività di controllo del territorio che gli uomini della Polstrada dovrebbero assicurare». "Abbiamo accolto con piacere l’individuazione della Villa Rizzani di Pagnacco, soprattutto come alternativa valida per evitare la sciagurata eventualità che la polstrada di Udine venisse trasferita a Palmanova. Ora, nel frattempo che le istituzioni giocano a scaricarsi il barile delle ristrutturazioni necessarie, la polstrada continua ad operare nell’inadeguatezza della sede di Udine, in perenne attesa di capire il proprio destino».