Parco Moretti: effettuato un intervento straordinario di pulizia

UDINE - Il Comune di Udine informa che nella giornata digiovedì 25 gennaio, una ditta incaricata dall'amministrazione comunale ha effettuato un approfondito intervento straordinario di pulizia del parco Moretti. Dopo aver verificato che per motivi organizzativi il gestore del chiosco, a cui da contratto spetta il compito di svuotare i cestini dell'area, per qualche giorno non era riuscito a far fronte ai consueti passaggi di pulizia quotidiana, il Comune attraverso l'ufficio Verde pubblico è intervenuto autonomamente per ripristinare la normalità all'interno del parco. L'amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione dell'area verde affinché in futuro non si ripetano ulteriori situazioni di degrado.

Proprio in questi giorni, inoltre, il Comune ha avviato, in collaborazione con Hera Luce, un intervento di potenziamento dell'illuminazione pubblica all'interno del parco Moretti. Con un investimento di circa 42 mila euro saranno posizionati 11 nuovi punti luce, che permetteranno di migliorare la fruibilità del parco illuminando il percorso centrale che da via Moretti raggiunge via Mentana.