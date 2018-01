Tavagnacco-Juventus sarà anche una 'vetrina' per i prodotti Fvg

UDINE - La partita della serie A di calcio femminile tra Tavagnacco e Juventus, in programma sabato 27 gennaio alla Dacia Arena di Udine, non sarà solo un’occasione per assistere alle gesta sportive di due delle migliori squadre del Campionato italiano. Grazie alla collaborazione con Ersa e PromoTurismoFVG infatti, ci sarà spazio per la promozione dei prodotti agroalimentari legati ai marchi 'Aqua' e al progetto regionale della 'Strada del Vino e dei Sapori del Fvg', il contenitore di esperienze legate al settore enogastronomico come vera espressione del territorio.

Prima del fischio d’inizio, previsto per le 14.30, il Poma intervisterà a bordo campo un gruppo di produttori del Friuli Venezia Giulia per far conoscere al pubblico presente nella tribuna della Dacia Arena alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio regionale legate al marchio 'Aqua' e alla «Strada del Vino e dei Sapori del Fvg», progetto regionale di sviluppo di un sistema integrato tra cantine, aziende agroalimentari, ristoranti, bed and breakfast, enoteche, distillerie, bar e piccoli negozianti, racchiuso in 6 itinerari turistici enogastronomici fruibili dai turisti. Nel frattempo, alcuni video promozionali saranno proiettati sui maxi-schermo dello stadio. Non solo, in area vip e nel bar della tribuna, insieme alla Ribolla Gialla, si potranno trovare alcuni piatti preparati con i prodotti del marchio 'Aqua'.

Le parole di Bolzonello e Shaurli

«In questi anni abbiamo dato, come Regione Friuli Venezia Giulia, un grande sostegno all’organizzazione di eventi sportivi nel nostro territorio – commenta il vicepresidente della Regione Fvg, Sergio Bolzonello -. Un sostegno che nasce dalla consapevolezza che lo sport è uno straordinario veicolo di promozione per la nostra regione. Questo evento s’inserisce in questa strategia: promuovere la conoscenza delle nostre peculiarità che rendono unico questo territorio e favorire la conoscenza delle opportunità che esso offre per tutti gli amanti dello sport». Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale all’Agricoltura, Cristiano Shaurli: «Lo sport va sempre sostenuto a tutti i livelli – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Cristiano Shaurli –. Per chi si occupa, come Ersa, di promozione dei prodotti agroalimentari regionali, il calcio può diventare anche un importante veicolo informativo per il numero elevato di persone coinvolte e raggiungibili. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere anche il Tavagnacco, squadra femminile di serie A, che porta il marchio regionale 'Aqua' in Fvg e in tutta Italia». Il logo 'Aqua', non a caso, fa bella mostra di sé sulla divisa ufficiale del Tavagnacco.

Tavagnacco emblema del Fvg in Italia

«Il Tavagnacco, insieme agli Alpini e alle Frecce Tricolori – commenta il vicepresidente della società gialloblu, Domenico Bonanni – vuole diventare un emblema del Friuli Venezia Giulia. Poter disputare una partita alla Dacia Arena ricevendo il sostegno di Ersa e PromoTurismoFVG, per noi, è motivo di grande orgoglio. Andiamo fieri di portare in tutta Italia il nome del Friuli Venezia Giulia e speriamo di contribuire – conclude – a far conoscere quei prodotti che fanno della nostra regione una meta conosciuta e apprezzata a livello internazionale».