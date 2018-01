La comunità ricorda Regeni, i ladri fanno 'visita' alle case

FIUMICELLO – L’intero paese stava partecipando alla cerimonia in ricordo di Giulio Regeni. E così c’è chi ne ha approfittato per ‘visitare’ le case dei residenti rubando denaro e oggetti preziosi.

E’ successo giovedì sera in due abitazioni di Fiumicello, tra le 17.30 e le 19.30. Il primo colpo è stato messo a segno in via Donatori di Sangue e ha fruttato addirittura 50 mila euro. Si tratta dei risparmi di una vita di un’anziana coppia che erano nascosti in un armadio.

Il secondo furto è avvenuto in via Pellis. In questo caso magro il bittino, equivalente a qualche centinaia di euro. Le indagini, per entrambi i colpi, sono portate avanti dai carabinieri.