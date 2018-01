Rissa all'autostazione di Udine: arrivano forze dell'ordine e 118

UDINE - Rissa nella zona dell'autostazione di Udine. Tutto è avvenuto attorno alle 16 di venerdì 26 gennaio. Una guardia dell’Italpol in servizio ha notato nella sala d’aspetto della stazione delle corriere alcune persone di origine straniera che stavano litigando per motivi futili. L'agente è riuscito a portare il gruppetto di persone all’esterno della struttura.

La situazione non si è però placata, ma anzi, è peggiorata. La discussione è continuata nel vicino piazzale, antistante il supermercato Prix. Gli animi si sono ulteriormente accesi e in breve è iniziata una rissa. La guardia giurata è riuscita a mettere in sicurezza la direttrice dell’esercizio commerciale, e nel frattempo ha allertato le forze dell'ordine che di lì a poco sono giunte per sedare la zuffa. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, per medicare i feriti.