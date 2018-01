Kjosul, della tarcentina Segnoprogetto, conquista la Francia

TARCENTO – È una novità nel mondo del 3d ed è un progetto interamente made in Friuli. Kjosul®, il ‘configuratore 3d web in tempo reale’ è infatti un’innovazione che porta la firma di Segnoprogetto, azienda con sede a Tarcento, e che ha già conquistato il benestare dei cugini d’oltralpe: il Gruppo SFA, multinazionale francese con sede a Parigi, ha infatti scelto per il suo network proprio il configuratore della realtà tarcentina.

Il nome che non ti aspetti

Ma partiamo dal nome, Kjosul®. A qualcuno (anzi a molti, al di fuori dai confini del Friuli) forse non dice molto. Potrebbe sembrare una parola inventata. Eppure non è così. Kjosul®, infatti è la trasposizione 2.0, della parola friulana ‘cjossul’, la cui traduzione in italiano significa letteralmente ‘coso’. «Abbiamo voluto ironizzare – spiegano dall’azienda – per noi è stato naturale farlo con la nostra lingua, il friulano. Non volevano dare al nostro ‘nuovo nato’ un nome troppo legato a tecnicismi poco usati nel linguaggio corrente. Per questo ci siamo ‘affidati’ al friulano. Questa parola è infatti spesso utilizzata quando non sovviene il nome di un oggetto, ma anche di una persona. All’inizio quando stavamo pensando a come ‘battezzarlo’ scherzavamo chiamandolo ‘cjossul’, finché abbiamo capito che era proprio quello il suo nome. Una parola semplice che racchiude in sè territorio, originalità, innovazione».

Non un semplice configuratore

Kjosul® non è un semplice configuratore, «la nostra esperienza – hanno chiarito Carlo Alberto Dana, Paolo Capizzi e Paolo Carrozza, founder di Segnoprogetto - ci ha portati a superare i limiti degli attuali configuratori grafici, riuscendo, attraverso un approfondito studio, e grazie alle competenze multidisciplinari nostre e del nostro team, a realizzarne uno capace di guidare e coinvolgere il cliente nell’esperienza d’acquisto on-line» che si tratti di B2B (con nel caso di Gruppo SFA) o di B2C (come invece nel caso dell’e-commerce che così diventa molto più a misura di consumer). Perché è oramai risaputo che offrire al cliente la possibilità di personalizzare un prodotto aumenta il cosiddetto engagement (il coinvolgimento) e aiuta a rafforzare la credibilità. Ma le frontiere si allargano e la tecnologia avanza. Dal canto suo, Segnoprogetto, da quando è nata, nel 2001, ha sempre cercato di non limitarsi a guardare all’oggi, bensì ha sempre guardato con attenzione al domani. Una predisposizione che ha consentito allo staff di programmatori, 3a artist senior e grafici professionisti di misurarsi con sempre nuove sfide. Una di queste è proprio il progetto che è approdato in Francia.

Qual è l’innovazione?

Ma, se i classici configuratori 3d (quelli che siamo soliti incontrare sul web) consentono di applicare, grazie a un’interfaccia visuale, tutte le possibili personalizzazioni a un oggetto, qual è l’innovazione di quello ‘in tempo reale’ di Segnoprogetto? Al di là del fatto che non ha bisogno di nessuna App, che può essere inserito direttamente nel sito aziendale, Kjosul® è compatibile con tutti i dispositivi mobili, e con tutti i principali browser web, grazie a una progettualità orientata, appunto, al mobile (è anche, ovviamente, responsive). La nostra ricerca nel campo delle nuove tecnologie – hanno precisato - è da sempre volta allo sviluppo di soluzioni ‘taylor made’ (su misura) che soddisfino sempre i nostri clienti e che al tempo stesso siano in grado di stupire e far sognare la loro clientela. Le differenze con gli altri configuratori, infatti, sono molto marcate. – hanno chiarito – Ma ancora più determinante per il risultato finale che offriamo al cliente, è la nostra tipologia di approccio al configuratore. Un approccio rivoluzionaria rispetto agli attuali standard».

Tecnologia d’avanguardia ma rigorosamente ‘su misura’

E proprio questa capacità di offrire tecnologia d’avanguardia ma rigorosamente ‘su misura’ ha fatto centro nella multinazionale francese. «L'esigenza di poter personalizzare un prodotto attraverso una piattaforma snella e di facile utilizzo, aumenta l'engagement e aiuta a rafforzare la credibilità. Kjosul® diventa «una vera e propria piattaforma di configurazione, progettata ogni volta sulle singole esigenze della committenza con l'obiettivo primario di integrarsi profondamente con tutti i processi aziendali». Attraverso la possibilità di personalizzare il proprio prodotto «il cliente ha l'impressione di essere all'interno di ‘un gioco’ (benché in realtà stia valutando da vicino un acquisto) e pertanto si diverte, con la sensazione di poter acquistare qualcosa di unico». Insomma, il ‘configuratore web 3d in tempo reale’ di Segnoprogetto fornisce la possibilità di immergersi ancora di più nell’esperienza d’acquisto. Fa sembrare di avere gli oggetti a un palmo di mano, all’interno dell’ambiente che è stato strutturato ad hoc: si possono zoomare o ruotare a 360°, si possono valutare da ogni punto di vista. Si tratta della frontiera del prossimo futuro: non si limita solo a offrire un'esperienza coinvolgente, ma diventa anche strumento di analisi perché «Kjosul® permette di conoscere i gusti dei potenziali clienti, e quindi di poter offrire proprio a loro nuovi prodotti e nuove funzionalità sempre più inclini alle loro esigenze».