‘Il primo amore’: appuntamento con Leonardo Manera

OSOPPO - ‘Il primo amore’ si chiama così il nuovo spettacolo di Leonardo Manera (da lui stesso scritto, con la regia di Marco Rampoldi), in programma il 3 febbraio al teatro della Corte di Osoppo, sabato 3 febbraio, dalle 20.45 (era previsto per il 10 febbraio ma è stato anticipato al 3 febbraio per motivi personali dell'artista).

Lo spettacolo

Leonardo Manera, ormai presenza fissa nel cast di Colorado, in questo spettacolo ripercorre idealmente la propria vita, raccontando sia gli eventi privati, sia alcuni di quelli pubblici che hanno segnato la storia dell’Italia e degli italiani negli ultimi decenni. Dai mondiali di calcio del 1982 a tangentopoli, con tutti gli stati d’animo che ne conseguono. Dalla passione all’inquietudine, dalla speranza alla gioia, alle delusioni che inevitabilmente si incontrano nel cammino di ogni persona. E gli scatoloni che ci sono in scena non rappresentano un trasloco materiale, ma il trasloco sentimentale, di emozioni, che un padre, anche se separato, può lasciare al figlio. Insegnandogli a ridere e a sorridere anche nei momenti più complicati, insegnandogli a navigare di bolina: ad andare avanti, cioè, anche quando la vita è controvento. Perché in fondo, se ogni vita è il riassunto di tutte le vite, l’importante è saperla affrontare in modo seriamente comico, con la forza della responsabilità e con la leggerezza di un coriandolo nel vento.

