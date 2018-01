Gli eventi in programma domenica 28 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

Festival Internazionale della Danza – città di Latisana

Nuova edizione del ‘Festival Internazionale della Danza – Città di Latisana’ con la direzione artistica di Vesela Ivanova e Ylenia Zambelli, la quarta per l’evento a scopo benefico, organizzato da ‘ASD Zorà Studio Danza’ di Latisana, Lignano e Morsano al Tagliamento. L’appuntamento è sempre al teatro Odeon di Latisana, questa volta di domenica, il 28 gennaio, alle 19.30. Sul palco, assieme agli allievi, più di 150, ci saranno anche i professionisti del ‘Balletto di Siena’. Maggiori informazioni, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180120-480313

La compagnia teatrale ‘Lis Anforis’ sbarca a Udine con uno dei suoi spettacoli

‘A peste fame et bello … Libera nos domine’ è questo il titolo dello spettacolo (a ingresso libero) in programma domenica 28 gennaio, alle 17.30, alla sala parrocchiale di San Pio X (via Mistrutti 1), a Udine. In scena – sempre nell’ambito della rassegna ‘Une sere a Teatri’, promossa dal gruppo culturale Alfredo Orzan, dalla parrocchia di San Pio X e dalla Provincia di Udine – ci sarà la compagnia teatrale ‘Lis Anforis’, tre atti brillanti in friulano con la regia di Renato Sclauzero e Loris Narduzzi.

‘La Storia nell’Arte’

Si concluderà domenica 28 gennaio alle 11 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il fortunato ciclo di incontri dal titolo ‘La Storia nell’Arte’ che analizza, attraverso la voce alcuni dei più autorevoli storici italiani e partendo da note opere d’arte, i grandi scenari, le trasformazioni sociali e religiose, i protagonisti dei movimenti culturali e politici, i fatti del lontano passato e i cambiamenti della storia contemporanea. Per l’ultimo appuntamento della serie, dal titolo ’Mussolini contro Lenin’. A partire da La Prima ondata di Primo Conti e un ritratto di Lenin, la parola sarà affidata al Emilio Gentile, professore emerito all’Università di Roma La Sapienza.

Vassilissa e la Babaracca

Lo spettacolo Vassilissa e la Babaracca andrà in scena domenica 28 gennaio, sempre alle 17, al TeatrOrsaria di Premariacco. Ispirato alla fiaba popolare russa Vassilissa la bella, lo spettacolo della compagnia pugliese Kuziba Teatro affronta temi quali la crescita come formazione della propria identità, l’incontro con l’altro e l'abbandono, e nasce da un percorso di ricerca con e sul mondo dell’infanzia condotto attraverso laboratori teatrali nelle scuole. Info: www.ertfvg.it.

Becco di rame

Scoprire e condividere lo stupore e la meraviglia dei racconti, fianco a fianco con i propri bambini a Contatto TIG in famiglia: domenica 28 gennaio ore 17 al Teatro Palamostre di Udine, i piccoli spettatori dai 3 anni in su, insieme alle loro famiglie, conosceranno la vera storia di Becco di rame. Info www.cssudine.it.

Col naso all’insù

Domenica 28 gennaio alle 17 il Teatro comunale Benois-De Cecco di Codroipo ospiterà Col naso all’insù dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia toscana Sosta Palmizi, storica formazione di danza contemporanea che mescola i linguaggi del movimento e della danza, della parola e della musica, del disegno e di altre forme di espressione scenica. Info: www.ertfvg.it.