LATISANA – Grave incidente a Latisana, in via Caterina Percoto, nel tardo pomeriggio di venerdì 26 gennaio. Come comunicato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores), si sono scontrate un’auto e una motocicletta.



Il centauro è finito sull’asfalto e ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Latisana che ha provveduto a trasportare il ferito, in codice rosso, in ospedale.

Per i rilievi, in via Percoto, sono giunti i carabinieri della locale stazione.