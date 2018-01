UDINE – Momenti di apprensione, venerdì sera verso le 20, in via Larga, una laterale di viale Ungheria. Un incendio è divampato in una catasta di legna, allargandosi poi alla copertura di una taverna.

Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco che sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse anche alla vicina abitazione. I pompieri hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza la zona. Non ci sono stati feriti.