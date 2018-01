La donna trovata carbonizzata sarebbe stata uccisa

UDINE – Non sarebbe stato un incidente la morte di Rosetta Quaiattini, la donna di 71 anni trovata carbonizzata venerdì nella sua abitazione di via Emilia, a Udine.

L’anziana, infatti, sarebbe stata ferita con un’arma da taglio alla gola. Da qui sono partiti gli investigatori per fare luce sulla vicenda dopo la prima perizia sul cadavere della donna. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, per il momento a carico di ignoti.

Ora sarà passata al setaccio la vita della 71enne, con l’obiettivo di ricostruire le ultime ore di vita. Sabato, nell’abitazione della donna, sono arrivati da Parma i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche, i Ris. Tocca a loro ricostruire la scena del crimine.