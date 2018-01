Il cuore del Tavagnacco non basta: la Juve passa al Friuli

UDINE – Il Tavagnacco esce sconfitto dalla sfida della Dacia Arena, 1 a 2 il risultato finale per la Juventus, ma a vincere è stato il pubblico friulano. In 5 mila hanno affollato la Tribuna dello stadio Friuli, dimostrando le potenzialità del calcio femminile. Dopo il vantaggio gialloblu con Mascarello all’inizio della ripresa, rispondono Bonansea e Franssi per le bianconere, che vincono la loro undicesima partita consecutiva. Per il Tavagnacco è il secondo ko in due gare dopo quello di Bari.

Amedeo Cassia schiera dal primo minuto Roberta Filippozzi, assente dai campi da gioco da quattro mesi per un infortunio alla pianta del piede, e la bomber Lana Clelland.

Primo tempo equilibrato

Prime fasi di gioco convulse, con le due squadre che tentano di costruire azioni da gol senza però riuscirci. Il primo tiro della partita è di Clelland, al 6’, ma la conclusione è debole. La Juventus tenta dalla distanza al 10’ con Rosucci, con il tiro che termina alto. Le bianconere premono e conquistano metri, ma la difesa del Tavagnacco è attenta. E’ Catena, al 19’, a tentare di uscire dall’assedio bianconero, ma il suo cross finisce nella mani di Giuliani. Al 22’ il tentativo di Isaksen lambisce il palo. Al 25’ azione corale Clelland, Brumana Mella, con quest’ultima che serve Mascarello: la piemontese tira da fuori area ma il pallone finisce sopra la traversa. Al 30’ occasione per Catena che si infila nella difesa bianconera mettendo scompiglio, con Gama che un attimo prima del tiro riesce a liberare. Al 36’ è Zelem a provarci da fuori area, ma senza fortuna. Un minuto dopo è Bonansea a cercare la via del gol, ma Ferroli para. Al 39’ Isaksen vede l’estremo difensore del Tavagnacco fuori dai pali dopo un’uscita e tenta il pallonetto, con il pallone che finisce di poco sopra la traversa. La miglior occasione per le friulane capita al 41’ con Brumana che serve una palla in mezzo all’area a Catena: la numero 20 gialloblu non ci pensa due volte e tira, ma Giuliani para a terra. Al 45’ ‘bomba’ da fuori area di Tuttino, ma il portiere della Juve para. Un minuto dopo è Camporese a trovare la via della rete, ma senza sorprendere Giuliano.

Tre gol nella ripresa

La ripresa si apre con il Tavagnacco in avanti, con Brumana che tenta di servire in area Clelland senza riuscirci. Cambio Frizza-Cecotti per le friulane, Zelem-Boattin per la Juventus. Al 9’ Mascarello si incarica della battuta di un calcio d’angolo: la piemontese tira direttamente in porta e con la complicità di Giuliani segna. E’ il vantaggio del Tavagnacco che fa esplodere la Tribuna dello stadio Friuli. La reazione della Juventus è affidata a Bonansea, che dalla distanza, su calcio di punizione, non centra la porta. La Juventus preme e al 21’ pareggia con Bonansea, brava a finalizzare un passaggio corto in area. Al 27’ altra rete della Juventus, con il Tavagnacco che si era praticamente fermato dopo un fallo non fischiato a Brumana. In rete per le bianconere Franssi. Dopo alcune discutibili decisioni arbitrali, è ancora la Juve a proporsi in avanti con Bonansea. Al secondo minuto di recupero (quattro quelli concessi dall'arbitro) Brumana ha sui piedi l'occasione per pareggiare, ma la palla si infrange sul palo. Finisce così, tra gli applausi dello stadio Friuli.

UPC TAVAGNACCO – JUVENTUS WOMEN 1 - 2

UPC TAVAGNACCO: Ferroli, Martinelli, Frizza (Cecotti), Mella, Brumana, Tuttino, Clelland,Catena, Mascarello, Filippozzi, Camporese. All. Cassia

JUVENTUS:. Giuliani, Hyyrynen, Gama, Galli, Zelem (Boattin), Rosucci, Franssi, Bonansea, Bonansea, Glionna (Cantone), Isaksen (Caruso), Salvai. All. Guarino

ARBITRO: Selvatici di Rovigo

MARCATORI: 9’ st Mascarello, 21’ st Bonansea, 27’ st Franssi

NOTE: ammonita Brumana