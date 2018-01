L'Udinese di scena a Genova con il ritorno di Lasagna

UDINE - Kevin Lasagna torna a disposizione per la partita di domenica con il Genoa (fischio d'inizio alle 15). Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo lo ha inserito nella lista dei convocati «perché penso possa partire dall'inizio. E' disponibile. Salvo succeda qualcosa stanotte è abile e arruolabile per partire dall'inizio».



Una buona notizia per l'Udinese considerato che «le sue caratteristiche in questa squadra non le ha nessuno - come ha ammesso lo stesso tecnico dei friulani nella conferenza stampa prepartita - è inevitabile che per noi in questo momento sia imprescindibile perché ci dà una soluzione importante per le nostre caratteristiche, allunga e attacca gli spazi nel momento delle ripartenze». Nella lista dei convocati anche Angella e Behrami, ex infortunati di lungo corso.