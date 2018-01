Incendio all’agriturismo ‘Te cort da Rino': locale inagibile

TORREANO – L’agriturismo ‘Te cort da Rino’ è stato gravemente danneggiato nella notte tra sabato e domenica a causa di un incendio. L’allarme è scattato poco dopo le 23, con le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli che si sono immediatamente portate nella frazione di Prestento, dove si trova il locale pubblico, in via Ippolito Nievo 5. A supporto sono giunti anche i mezzi da Udine, Gemona e Gorizia.

L’incendio, come informano i Vigili del Fuoco di Udine, è partito dall’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda collocato sotto una tettoia a ridosso del fabbricato. Un impianto alimentato a legna da cui si sono propagate le fiamme che hanno intaccato una parte del tetto in legno. Sono stati circa 40 i metri di copertura rimasti danneggiati. La zona in cui si sono sviluppate le fiamme è andata completamente distrutta.

L’intervento si è concluso alle 4.30 di domenica. E probabile che fiamme siano divampate a causa di un malfunzionamento dell’impianto. L’agriturismo è stato dichiarato inagibile a causa dei danni causati dal fumo sprigionatosi durante l’incendio.