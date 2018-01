Udine Mercati si amplia: c'è fermento tra le imprese alimentari locali

UDINE - Sincero apprezzamento, vivo interesse e grandi aspettative: sono questi i concetti che meglio esprimono lo stato d’animo dei vertici di Confindustria Udine di fronte alla notizia del progetto di ampliamento di Udine Mercati che, forte di un investimento di oltre otto milioni di euro, punta a realizzare nel capoluogo friulano la più grande area logistica a servizio del mercato all’ingrosso dell’agroalimentare.

Il progetto si sviluppa nella parte est del sito di Udine Mercati e comporta interventi infrastrutturali per il miglioramento dell'offerta logistica della piattaforma mercatale. In particolare, la nuova piattaforma sarà orientata anche ai "prodotti di IV gamma", mettendo a disposizione locali adatti alla lavorazione (pulizia, mondatura, lavaggio, taglio e confezionamento) dei prodotti ortofrutticoli grezzi per soddisfare le esigenze della media e grande distribuzione organizzata (Mdo e Gdo), interessate a mantenere in larga parte le caratteristiche di freschezza del prodotto ed alla conseguente promozione e valorizzazione delle produzioni locali.

Per Cristian Vida, vicepresidente vicario di Confindustria Udine nonché imprenditore del settore alimentare, il nuovo progetto della piattaforma logistica agroalimentare di Udine Mercati è indubbiamente di interesse anche per le imprese alimentari locali. «Il riferimento – spiega Vida - corre alle sinergie logistiche che ne possono derivare, in quanto disporre di una piattaforma specializzata per i prodotti freschi è un’esigenza sicuramente sentita, soprattutto se questa piattaforma è vicina agli uffici doganali della Zau e se già inserita in una rete internazionale di interscambio dei prodotti alimentari, che può certamente favorire la razionalizzazione dei trasporti verso le varie destinazioni finali. Le caratteristiche di conservazione e shelf-life dei prodotti freschi e freschissimi impongono l’attività di groupage per consentire un servizio preciso, puntuale e un contenimento dell’incidenza dei costi di trasporto».



Piena soddisfazione viene espressa anche da Stefano Toppano, capogruppo Industrie Alimentari e Bevande di Confindustria Udine. «L’ampliamento – sottolinea, infatti, Toppano - rappresenterà un vantaggio competitivo non solo per i produttori della IV gamma - che costituiscono una grande fetta del nostro gruppo - ma anche per tutte le altre aziende dell’alimentare che potranno sfruttare l’occasione per accedere a nuove aree di stoccaggio ed usufruire di una logistica professionale, che potrà permettere loro di aumentare il volume di produzione e le possibilità di apertura verso nuovi mercati. Non da ultimo, ritengo che finalmente questa opera si sincronizzi perfettamente con altri investimenti in atto, come la terza corsia autostradale, che, nell’insieme, non potranno che amplificare i vantaggi di scambio tra gli operatori del Fvg e il resto d'Europa».