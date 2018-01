'Think tank technology': standard tecnologici, innovazione permanente, cybersecurity

UDINE - Insiel e Confindustria Udine, con il patrocinio di Ditedi, organizzano per martedì 30 gennaio, alle 17, a palazzo Torriani, l’evento 'Think Tank Technology'. Si tratta di un incontro nel quale l’in house Ict regionale si propone di condividere con aziende e associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia standard tecnologici, conoscenza, informazioni sulla cybersecurity, operatività e strategie.

In una sessione della durata di circa un’ora e mezza, Insiel intende dunque aprirsi al confronto su idee, regole e iniziative che potranno successivamente anche essere approfondite e concretizzate attraverso prototipazione tecnologica per lo sviluppo di analisi di fattibilità, di piccoli prototipi (proof of concept - Poc), di analisi di servizi e soluzioni innovative per le amministrazioni pubbliche. Insiel vuole infatti posizionarsi quale Hub verso il territorio, per promuovere la conoscenza delle nuove tecnologie anche attraverso confronti attivi, sia con le piccole e medie imprese, sia con i big vendor internazionali.

Le nuove tecnologie digitali e i modelli di business sviluppati con essa, peraltro, influenzano il valore aggiunto dei prodotti e dei servizi esistenti: per questo motivo, un evento come Think Tank Technology è importante e utile sia per Insiel, sia per i suoi più diretti interlocutori.

Il programma dell’incontro prevede, in apertura, gli interventi di Mario Pezzetta, presidente Ditedi, e di Fabiano Benedetti, capogruppo 'Telecomunicazione e Informatica' di Confindustria Udine. Seguiranno, dopo l’introduzione ai lavori di Simone Puksic, presidente di Insiel, le relazioni di Diego Mezzina e di Marco Giacomello, responsabili rispettivamente di IT Security e di Enterprise Architecture di Insiel.