L'Udinese sbanca il Marassi grazie a Behrami

GENOVA - L'Udinese sbanca il Marassi superando per 1 a 0 il Genoa. Il massimo risultato con il minimo sforzo per i ragazzi di Massimo Oddo, che sfruttano a dovere l'unica vera occasione della gara.

Genoa pericoloso con il solo Pandev e Lapadula in un paio di occasioni, prima del gol di Behrami, che arriva al 16' del secondo tempo. Lo svizzera si avventa su una respinta corta delle difesa e fa partire un sinistro che non lascia scampo al portiere genoano. I padroni di casa tentano di reagire cambiando diverse volte il modulo di gioco, ma nemmeno l'espulsione di Samir (decisa con l'ausilio del Var) cambia gli equilibri in campo.

Sul finire di partita doppia occasione per il Genoa: Galabinov al 39' manda la palla sulla traversa, al 43' Taarabt crossa, c'è la deviazione di un difensore bianconero con la palla che si ferma sulla linea di porta senza che nessun giocatore genoano riesca a deviare. Finisce qui con i friulani che salgono a quota 32 in classifica, respirando profumo d'Europa.