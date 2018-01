Resta intossicato dal monossido: 22enne finisce in ospedale

FORGARIA NEL FRIULI - Resta intossicato dal monossido mentre si trova in una delle casette-stavolo sul pianoro di Monte Prat. E' la disavventura capitata a un 22enne di Cornino, che si era preso un momento di relax raggiungendo la casa di montagna di proprietà della famiglia. Il fatto è capitato verso le 14 di domenica 28 gennaio e per sua fortuna degli amici l'hanno trovato privo di conoscenza sul divano prima che la situazione potesse trasformarsi in tragedia.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 con il personale medico che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo, l'ha trasportato d'urgenza a Trieste per il trattamento in camera iperbarica. Sul monte Prat sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Daniele.

A quanto pare il giovane, dopo essere entrato in casa e accesso la stufa, si sarebbe addormentato sul divano. Evidentemente qualcosa nella stufetta o nella canna fumaria non ha funzionato e la stanza si è riempita di monossido.