Che tempo farà lunedì 29 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per l'ultimo lunedì di gennaio, l'Osmer Fvg prevede, in montagna cielo sereno con inversione termica e temperature molto miti in quota.



Su pianura e costa foschie o nebbie nelle ore notturne, localmente persistenti al mattino, specie su bassa pianura e fascia lagunare; durante il giorno, sollevandosi, potrebbero formare nubi basse.