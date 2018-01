Ragazzo di 17 anni si toglie la vita in un bosco

TARCENTO - Un altro dramma colpisce la famiglia di un ragazzo minorenne. Dopo la morte di una 15enne a Sappada, che si è gettata da un ponte, un 17enne si è tolto la vita impiccandosi. Ad anticipare la notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Il giovane ha scelto un bosco vicino a casa per compiere l'estremo gesto. Purtroppo quando i soccorsi lo hanno raggiunto, per il 17enne non c'era già più nulla da fare. Pare che il ragazzo stesse attraversando un brutto periodo e che stesse soffrendo di una forma di depressione.

Un gesto che ha lasciato allibita la comunità di Tarcento, gettando nel dolore e nello sconforto la famiglia.