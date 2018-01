Ragazzino di 11 anni cade dalla seggiovia e si frattura il bacino

TARVISIO – Cade da una seggiovia e si frattura il bacino. E’ successo domenica 28 gennaio nel polo sciistico di Tarvisio. Lo sfortunato protagonista è un bambino di 11 che è precipitano dalla seggiovia Tschopfen da un’altezza di 7 metri, battendo la testa e il bacino sulla neve.

Il ragazzino, residente a Udine, si trovava sull’impianto di risalita insieme a due coetanei. Non è ancora chiaro come sia scivolato finendo sulla neve. E’ probabile che per la fretta di scendere abbia alzano troppo in anticipo la sbarra di protezione. Immediati i soccorsi: in un primo momento il giovane sciatore è stato preso in carico dai poliziotti che pattugliano le piste. Trasportato a valle con il taboga, è stato portato all’ospedale di Tolmezzo con un’ambulanza.

Una giornata impegnativa per i soccorsi sulla neve in Valcanale, con un altro bambino, di 10 anni, che si è ferito nel parco giochi sulla piana dell’Angelo. Anche in questo caso il piccolo è stato soccorso da Polizia e 118. Infine un ultimo intervento è stato necessario sulla Di Prampero, dove una donna è stata travolto da un ragazzo sullo snowboard. Quest’ultimo non si è fermato a prestare soccorso. La donna è stata portata in spedale con un forte trauma cranico e la sospetta frattura di bacino e perone.