Pesante scivolone della Gsa a Ravenna

UDINE - La Gsa Udine cade, pesantemente, sul campo di Faenza battuta dall'Orasì Ravenna, che l'appaiava in classifica, per 82 a 59. Una sconfitta netta, maturata principalmente nel terzo quarto, vinto per 25 a 15 dai padroni di casa, quando Ravenna ha staccato nel punteggio i friulani mettendo 20 punti di distacco.

Nelle prime due frazioni i bianconeri, pur senza brillare, erano riusciti a rimanere a contatto di una Ravenna subito ispirata e mortifera al tiro, grazie alla presenza sotto i tabelloni di Pellegrino e di Mortellaro e a qualche buona iniziativa di Veideman. Nella terza frazione di gioco, i lunghi ravennati Chiumenti e Grant e le giocate di uno scatenato Rice hanno creato un distacco incolmabile per la Gsa Udine, apparsa spesso confusa nei giochi e con poca aggressività difensiva, usuale marchio di fabbrica del gioco lardiano. Nemmeno Dykes, osservato speciale delle difesa romagnola, è riuscito a brillare ed a togliere le castagne dal fuoco, come in altre occasioni, seppure sia stato il miglior marcatore degli ospiti con 15 punti.

Esordio sfortunato, quindi, per il neo-acquisto Bushati, che ha fatto il suo ingresso in campo al 9' del primo quarto prendendo il posto proprio di Dykes. L'italo-albanese è rimasto in campo 13', segnando due punti dal tiro libero e sbagliando due triple.

Oltre ad una necessaria riflessione da parte di tutta la squadra, il match con Ravenna lascia in eredità anche un altro infortunato in casa Gsa. In uno scontro di gioco sotto canestro con l'americano Grant, l'ala friulana Benevelli ha sofferto la frattura del polso della mano sinistra.



OraSì Ravenna - G.S.A. Udine 82-59 (22-20, 44-37, 69-52)

OraSì Ravenna: Rayvonte Rice 25 (8/15, 2/4), Jerai Grant 19 (5/8, 0/1), Alberto Chiumenti 19 (8/8, 0/0), Jacopo Giachetti 8 (4/8, 0/3), Matteo Montano 4 (1/1, 0/4), Stefano Masciadri 3 (0/0, 1/1), Alessandro Esposito 3 (0/1, 1/1), Giacomo Sgorbati 1 (0/2, 0/0), Andrea Raschi 0 (0/2, 0/3), Francesco Cinti 0 (0/0, 0/0), Donato Vitale 0 (0/0, 0/0), Emmanuele Scaccabarozzi 0 (0/0, 0/0). All. Martino.

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 15 (4/8, 2/5), Rain Veideman 13 (4/7, 1/6), Chris Mortellaro 11 (4/4, 0/0), Tommaso Raspino 7 (1/5, 1/4), Michele Ferrari 4 (2/3, 0/0), Francesco Pellegrino 4 (2/4, 0/2), Franko Bushati 2 (0/0, 0/2), Ousmane Diop 2 (1/2, 0/0), Andrea Benevelli 1 (0/0, 0/1), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/1), Andrea La torre 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0). All. Lardo.