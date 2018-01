Omicidio di Beivars: si indaga sul passato della 71enne

UDINE – Proseguono le indagini sull'omicidio dell'anziana di 71 anni trovata morta carbonizzata e con un taglio alla gola venerdì mattina nella sua abitazione di Beivars, piccola frazione alle porte di Udine.

I rilievi dei Ris di Parma

Terminati sabato sera i rilievi dei carabinieri del Ris di Parma nella casa colonica, domenica mattina i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Udine hanno svolto una riunione operativa con il pm Paola De Franceschini e una ricognizione nella zona. "Non possiamo ancora sbilanciarci e teniamo aperte tutte le ipotesi", ha riferito il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, all’Ansa, spiegando che si sta valutando sia l'ipotesi che l'assassino sia un estraneo sia che conoscesse la vittima. Ipotesi quest'ultima su cui si sarebbe orientata una "cautissima preferenza".

Le analisi

L'abitazione non presentava infatti segni di effrazione. Molto dipenderà anche dall'orario del decesso che sarà stabilito solo all'esito dell'autopsia che verrà eseguita martedì dal medico-legale Carlo Moreschi. C’è qualcosa nella vita della donna di inquietante su cui stanno lavorando gli investigatori. Come riporta il Messaggero Veneto, infatti, da un anno viveva nella paura dopo aver ricevuto una serie di minacce, violazioni di domicilio, danneggiamenti denunciati già nel 2016. Da qui ripartono le indagini per scoprire chi abbia voluto la morte della 71enne.