Ruba una bici e aggredisce i poliziotti: arrestato un domenicano

UDINE – Arrestato con le accuse di rapina impropria continuata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo in città domenica mattina con la Squadra volante della polizia che ha fatto scattare le manette nei confronti di un domenicano di 26 anni residente a Udine.

L’uomo prima ha rubato una bicicletta in via San Rocco, tagliando la catena con una cesoia, poi ha aggredito i due agenti che l’hanno raggiunto, colpendoli più volte con un borsone (che conteneva la cesoia e la catena). I due agenti, feriti al capo e al torace, se la sono cavata con lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Nella colluttazione, avvenuta nei pressi della casa di cura Città di Udine, i poliziotti hanno tentato di stordire il domenicano con la bomboletta al peperoncino, ma quest’ultimo se n’è impossessato e l’ha rivolto verso un agente prima di essere definitivamente bloccato.