Alla Dacia Arena la fase elite del Campionato Europeo Under 19

UDINE - La Dacia Arena è stata scelta come una delle sedi della fase Elite del Campionato Europeo Under 19, in programma il prossimo marzo.

Nello stadio dell’Udinese si giocherà l’ultima partita del girone fra Italia e Repubblica Ceca, in programma martedì 27 marzo alle ore 16.30, un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione e che verrà trasmesso in diretta da Rai Sport.



«Siamo felici di ospitare nuovamente alla Dacia Arena i colori azzurri – ha commentato il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino – dopo aver accolto già due volte la nazionale maggiore ora spazio alle promesse del nostro calcio. Italia-Repubblica Ceca U19 sarà una prestigiosa anticipazione della Finale dell’Europeo U21, che si disputerà proprio a Udine nel 2019. Questa scelta della Figc conferma come la Dacia Arena sia un impianto perfetto per questi eventi internazionali in cui tutto il nostro movimento sportivo viene messo sotto i riflettori».



Le partite del girone degli azzurrini, che oltre alla Repubblica Ceca comprende anche Grecia e Polonia, si disputeranno tutte nella nostra regione. Oltre allo stadio Friuli infatti sono stati selezionati per questo evento anche lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e il Collavin di San Giorgio di Nogaro.

La prima classificata si qualificherà alla Fase Finale del Campionato Europeo in programma dal 16 al 29 luglio in Finlandia. La Nazionale italiana Under 19 ha superato la prima fase di qualificazione dopo aver conquistato tre vittorie contro Moldavia (4-0), Estonia (2-1) e Svezia (3-2).