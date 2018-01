‘Ebbri d’arte’: arrivano gli aperitivi ‘artistici’

UDINE – L'arte. Anzi: l'Arte. Quella dei grandi artisti, ovviamente, ma anche quella dei grandi vini e dei grandi prodotti gastronomici. Diverse declinazioni dello stesso concetto per un unico percorso dentro la bellezza: ecco ‘Ebbri d’arte’, il nuovo ciclo ideato dal Visionario con il sostegno di Impresa Rossi. Ecco, assieme, le emozioni dello sguardo e del gusto.

Aperitivi ‘artistici’

4 aperitivi ‘artistici’ dedicati alle eccellenze del territorio, nel Bistrò del Visionario, per 4 film ‘artistici’ dedicati rispettivamente a David Hockney (David Hockney dalla Royal Academy of Arts), Van Gogh (Alla ricerca di Van Gogh), Alberto Giacometti (Final Portrait – L’Arte di Essere Amici) e Caravaggio (Caravaggio, l’anima e il sangue). Ogni proiezione, dunque, sarà preceduta da una degustazione e ogni degustazione vedrà protagonista, assieme a Molino Moras, Il Campo Incantato e La di Cjastelan, un'azienda vinicola friulana: la Cantina Di Lenardo, la Cantina Specogna, la Cantina Vignai da Duline e la Cantina Dorigo.

Mercoledì 31 gennaio

Il viaggio inizierà mercoledì 31 gennaio, alle 19.30, con l’aperitivo della Cantina Di Lenardo, seguito alle 20.30 da David Hockney dalla Royal Academy of arts, documentario dedicato a uno degli artisti britannici più famosi al mondo. Le sue esposizioni a Londra, Parigi, New York attraggono sempre un numero altissimo di visitatori e ora gli spettatori avranno modo di conoscere anche su grande schermo uno dei maestri del 21° secolo, l’artefice di opere iconiche come A Bigger Splash e A Closer Grand Canyon.

Mercoledì 7 febbraio

Dopo l’aperitivo dell’Azienda Agricola Specogna, arriva sullo schermo ‘Alla Ricerca Di Van Gogh’ di Haibo Tu, che racconta il viaggio di Zhao Xiaoyong, ex contadino divenuto pittore di riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, alla scoperta dell'anima di un artista e della sua opera. La storia di una scoperta di sé nella scoperta dell’arte e una metafora potente dei travagli di una Cina in profonda transizione e di un Occidente che rischia di sperperare il tesoro della propria identità.

Mercoledì 14 febbraio

L’aperitivo della Cantina Vignai da Duline sarà seguito da ‘Final Portrait – L’arte Di Essere Amici’, film diretto da Stanley Tucci e interpretato da uno straordinario Geoffrey Rush nei panni di Alberto Giacometti. L’affascinante ritratto alla scoperta di un genio e del caos del processo artistico, in bilico tra dono e maledizione.

Mercoledì 21 febbraio

L’ultimo appuntamento della rassegna è fissato per mercoledì 21 febbraio con i vini della Cantina Dorigo e la proiezione di ‘Caravaggio – L’anima E Il Sangue’, un viaggio senza precedenti che offrirà un’esperienza cinematografica emozionale, inquieta e quasi ‘tattile’ della vita, le opere e i tormenti di Caravaggio.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.