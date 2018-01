Coppia di spacciatori arrestati a Lusevera: tenevano in casa 1,5 kg di marijuana

TARCENTO – Operazione antidroga nel Tarcentino, con i carabinieri della locale stazione che in collaborazione con i comandi di Pradielis e di Fagagna hanno arrestato due uomini residenti a Lusevera, H.P. 39 anni, donna di origini olandesi, e M.P. 45 anni (botanico originario di Basilea ma domiciliato tra Fagagna e Lusevera) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha preso il via dopo l’arresto di un 49enne, P.C, le sue iniziali, avvenuto lo scorso mese di novembre, con l’annuncio di vendita di marijuana inserito su Facebook. In seguito alle indagini messe in atto, è stata effettuata una perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia finita in manette, alla fine di gennaio, che ha consentito di sequestrare 1,5 chilogrammi di marijuana nascosta in varie stanze, alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale utile allo spaccio. Si tratta di una partita di droga che in piccola parte (3 etti) era stata promossa su Facebook dalla prima persona arrestata. Recuperati anche 1.500 euro provento della vendita dello stupefacente. E' probabile che M.P. fosse solito coltivare la marijuana a Fagagna.

Il valore dello stupefacente sequestrato si aggira sui 15 mila euro. Gli arrestati si trovano nelle carceri di Udine e Trieste. Le indagini sono state seguite dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine Marco Panzeri, che ha incaricato i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli delle indagini. Gli arresti sono arrivati dopo due mesi di attività da parte dei militari dell'Arma.