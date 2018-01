Chiuso per 10 giorni il Mundo de Noche: dopo una rissa nessuno ha chiamato le forze dell'ordine

CIVIDALE – Chiuso per 10 giorni, su richieste del Questore di Udine Claudio Cracovia, il Mundo de Noche, locale alle porte di Togliano di Torreano. Nei giorni scorsi all’interno e all’esterno del locale era scoppiata una rissa e la ‘colpa’ di chi gestire il night, secondo la polizia, è stata quella di non avvisare le forze dell’ordine.

La scoperta della lite, infatti, è avvenuta in maniera indiretta, dopo che una delle persone coinvolte si è recata al Pronto soccorso. Tutto sarebbe nato dopo un diverbio nato al bancone tra due persone, all’alba del 14 gennaio. Prima uno scambio di parole, poi qualche spintone, infine una bottiglia infranta sulla testa del contendente. Non contenti un 54enne di Remanzacco e un 24enne delle Valli del Natisone hanno continuato a picchiarsi fuori dal locale. Una terza persona, un 33enne di San Giovanni al Natisone, è stato colpito per sbaglio ed è stato proprio quest’ultimo a recarsi al Pronto soccorso facendo partire le indagini.

I due litiganti se le sono date di santa ragione, tanto che uno ha riportato una prognosi di 15 giorni, l’altro di 7. Ma nessuno ha chiamato né i soccorsi né le forze dell’ordine. Da qui la decisione del Questore, che ha sospeso la licenza al locale fino a domenica 4 febbraio.